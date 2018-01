Jest jedna rzecz, po której bez pudła rozpoznać można mieszkanie urządzone po studencku - i są to tanie, twarde, plastikowe krzesła i fotele. Każdy z nas pewnie wzdychał kiedyś do sympatycznego biurowego krzesełka obrotowego o krzykliwym ubarwieniu i "anatomicznej" formie, a przy kuchennym stole ustawił "niezniszczalne", twarde taborety. Jeśli masz jeszcze wciąż u siebie podobne eksponaty, warto w pierwszej kolejności zastanowić się właśnie nad ich wymianą. Prawdziwie elegancki dom nie obędzie się bez dobrej jakości mebli tapicerowanych. Gdy tylko uda nam się je dobrać do naszego wnętrza, ich klasę i jakość wykonania docenimy już na pierwszy rzut oka. I, co nie mniej ważne - od razu poczujemy się w domu bardziej komfortowo.

Meble po Twojemu

Meble tapicerowane to dodatek, po którym rozpoznać można mieszkanie ludzi zadomowionych i poważnie podchodzących do życia - i nie jest to tylko kwestia wyglądu. Tapicerskie krzesła i fotele nie spływają do sklepów prosto z taśmy: każdy egzemplarz wymaga starannej, ręcznej obróbki, dlatego produkuje się je na ogół na indywidualne zamówienie i często w jednej z wielu wersji wykończenia, spośród których klient może swobodnie wybierać. W naszej ofercie znaleźć można pełne gamy różnego rodzaju tkanin i skór, które dobrać można do każdej kolorystyki. Udostępniamy również darmowe próbniki wybarwień drewna i tkanin, co jeszcze dokładniej zobrazuje jakość wykończenia wybranych mebli http://kdcmeble.com/pl/info/darmowe-probki. Meble tapicerskie nie należą do towarów, które kupuje się z impulsu, czekając w kolejce do fryzjera - dlatego też każdy, kto zobaczy je w naszym domu, niemało może się o nas dowiedzieć.

Przed zakupem upatrzonego modelu czeka nas zatem jeszcze jedna, ważka decyzja - którą wersję wykończenia zamówimy do naszego mebla? Jedno jest pewne - lepiej nie kierować się przy wyborze wyłącznie sympatią do którejś z barw, jeśli czujemy, że nie będzie ona dobrze współgrać z kolorami w otoczeniu. Wybierając obicie, koniecznie musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim kolory ścian i podłóg w mieszkaniu. W niektórych przypadkach meble takie trzeba będzie również umiejętnie dobrać do innych elementów pokoju, zwłaszcza, gdy stanowią z nimi nieodłączną parę: jak krzesła jadalniane ze stołem czy hokery przy barze, które mogą dodać wnętrzu wiele czaru i polotu - muszą jednak tworzyć z uzupełniającym je meblem zgrany zespół. Tapicerowane hokery w ciemnych barwach,http://kdcmeble.com/pl/hokery-krzesla-barowe/, znakomicie odnajdą się przy barze w stylu glamour; jaśniejsze z pewnością polubią się z wyspą w stylu klasyczno-rustykalnym.

Nie ma, rzecz jasna, jednego dobrego sposobu na odpowiednio dobraną kolorystykę. Projektanci wnętrz mają wiele różnych sposobów na osiągnięcie ciekawego efektu: czasem posługują się kontrastem, dobierając do pokoju o szarych ścianach meble z obiciami w żywych barwach, czasem zupełnie przeciwnie - wybierają tapicerkę w tej samej tonacji, co ściana czy podłoga, lecz w nieco jaśniejszym lub ciemniejszym odcieniu. Nie oznacza to jednak, że każdy dobór barw możemy uznać za udany. Jednym z błędów, które często przytrafiają się samodzielnie urządzającym mieszkanie właścicielom domów jest pomieszanie ciepłych i chłodnych odcieni beżu w jednym wnętrzu, co niestety nie będzie dobrze wyglądało. Nie wszystkie barwy łatwo będzie nam ocenić na podstawie zdjęć z internetu. Zanim podejmiemy decyzję, możemy jednak zamówić u producenta wzornik z próbkami tkanin, które będziemy mogli przyłożyć do ściany i stojących już w domu mebli, obejrzeć pod światło czy przesunąć palcem po ich powierzchni, by przekonać się, jak będzie się zachowywać na gotowym meblu.

Wybieranie mebli tapicerowanych to zdecydowanie jedna z wielu decyzji, na które przychodzi w końcu w życiu właściwy czas. Czujesz, że to już najwyższa pora? Postaw na sprawdzone rozwiązania: meble z KD Collection pozwolą Ci cieszyć się komfortem i elegancją mieszkania przez długie lata.